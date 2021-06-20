خالفت الإجراءات الاحترازية.. تشميع 7 مراكز و99 محلا ومقهى وتحرير 3442 محضرا في شهر بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما تم تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه تم إغلاق عدد ٧ سناتر تعليمي، وأكثر من ٨٥ محل مخالف، و١٤ مقهى كما تم التحفظ على عدد ٣٠٠٧ حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير ٣٤٤٢ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأكد المحافظ على أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وشدد «الشريف» على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدا على الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

خالفت الإجراءات الاحترازية .. تشميع 7 سناتر و99 محل ومقهى وتحرير 3442 محضر فى شهر بالإسكندرية (صور)