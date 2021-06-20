شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلي 2852 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء إلى 2852 حالة شفاء على مستوي المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل عدد حالتين ايجابيتين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية إلى 524 حالة، كما تم تسجيل عدد حالتي شفاء جديدتين، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2852 حالة شفاء.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 207 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 16 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و28 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.