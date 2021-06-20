شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أوائل المتدربين في المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، عن تكريم أوائل المتدربين في الدورة التدريبية على المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر» التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 مايو الماضى حتى أمس في قصر ثقافة العريش بالتعاون مع التضامن الاجتماعى ومركز اعداد الأسر المنتجة وتم منحهم شهادات تقدير وجوائز مالية كما تم تكريم جميع المتدربين بشهادات تقدير وتخرج من الدورة.

وأكد على أهمية المبادرة الرئاسية ( والتى تبنتها الهيئة العامة لقصور الثقافة ) لتشجيع الشباب على اقامة المشروعات الانتاجية لدعم وتنشيط الحرف البيئية والأعمال اليدوية .

وقال محمود حنفي، وكيل فرع ثقافة شمال سيناء، إن جميع المتدربين استفادوا من الورشة التدريبية خلال الدورة وتم منحهم شهادات التقدير والتخرج، وأصبحوا مؤهلين لاقامة المشروعات في مجالات النسيج والكليم والصناعات الجلدية.

وأشار إلى أنه تم تدريب 32 متدربا ومتدربة، وأن الأوائل في ورشة الجلود هم كل من: عبدالرحمن سيد أحمد، فاطمة حمدان محمد، ورانيا حسن صالح.. في ورشة النسيج والكليم: منى منصور العبد، نادية على، وهبة أحمد مسلم .

ومن جانبهم أشاد المتدربين والمتدربات بالمبادرة الرئاسية، وقدموا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أطلق المبادرة لدعم الشباب والأسر والمرأة المعيلة واتاحة فرص العمل والانتاج لهم .