شكرا لقرائتكم خبر عن لا شكاوي في امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي شكاوي أو إخطارات خلال سير امتحانات الدبلومات الفنية علي مستوي المحافظة في اليوم الثاني من الامتحانات.

أضاف رضوان، أنه تم تعقيم وتطهير اللجان قبل بداية الامتحانات ، وتسليم أدوات الوقاية للطلبة والعاملين باللجان ، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات غش خلال سير الامتحانات أو إصابة طلبة أو مراقبين بفيروس كورونا.

أشار رضوان إلي أن إجمالي طلاب الدبلومات الفنية بشمال سيناء يبلغ 3252 طالبًا وطالبة للتعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي موزعين على 143 لجنة موزعين علي عدد 27 مدرسة.

بدوره أكد ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، أنه تغيب عن أداء الامتحانات عدد 64 طالبًا وطالبة من إجمالي عدد المقيدين والبالغ 3252 طالبًا وطالبة.