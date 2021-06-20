لطلاب الأزهر.. كيفية الإعفاء من المصروفات الدراسية والحصول على منحة "السلطان قابوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يبدأ الأزهر الشريف، السبت المقبل، تلقي أوراق طلاب المعاهد الراغبين في الإعفاء من المصروفات الدراسية، والحصول على منحة "السلطان قابوس"، للعام الدراسي 2021\2022، وحتى نهاية يوليو المقبل.

ومنحة السلطان قابوس، سلطان عمان الراحل، تقدم لطلاب الأزهر منذ عام 1990، وتبلغ ما يقرب من 12 مليون جنيه سنويا، يتم من خلالها دفع المصروفات للطلاب غير القادرين، وذلك بعد اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف دفعها للمستحقين.

وينشر الخليج 365 شروط حصول طلاب الأزهر على منحة السلطان قابوس، وهي كما يلي:

أولا- أنواع الحالات والمستندات المطلوبة لكل نوع:

1 ـ طلاب الأسر التي تتقاضى معاشا من الضمان الاجتماعي، وطلاب الأسر الفقيرة: "خطاب من التضامن الاجتماعي أو صورة سركي المعاش يفيد ذلك المستند الدال على فقر أسرة الطالب".

2 ـ إصابة أحد الوالدين بمرض مزمن أو إعاقة أو مرض يقعده عن العمل: "إحضار تقرير طبي كامل عن الحالة وبيان نوع المرض من القومسيون الطبي أو أحد المستشفيات الحكومية".

3 ـ حصول الوالد على المعاش، أو بلغ سن الـ60 أو أكثر للأعمال الحرة: "إحضار بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة، أو قطاع الأعمال العام، أو بيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة، على ألا يتجاوز قيمة المعاش الحد الأدنى للأجور، أو إقرار بقيمة الحيازة الزراعية للفلاح".

ثانيا: المستندات التي ترفق مع الحالة:

1 ـ صورة معتمدة من بطاقة ولي الأمر.

2 ـ البحث الاجتماعي "طلب سداد المصروفات الدراسية من عائد منحة السلطان قابوس".

وجاءت الشروط والتعليمات كما يلي: