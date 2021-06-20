رئيس "المعاهد الأزهرية" يوضح لمصراوي حقيقة ما أثير عن تداول امتحان الفقه الأدبي للثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن ما أثير حول تداول أسئلة امتحانات الفقه لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، لا أساس له من الصحة.

وأوضح جمعة في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن جميع اللجان هادئة تماما، ولم ترد أي شكاوى حول الأسئلة أو تداولها، مضيفا: "تابعت امتحان الفقه لطلاب الأدبي ببعض لجان محافظة القاهرة، من بداية اللجنة حتى نهايتها، والأمور مطمئنة وهادئة تماما".

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه توجد إجراءات احترازية على مستوى عال بجميع لجان امتحانات الشهادة الثانوية، فضلا عن قياس درجات حرارة الجميع، قبيل الدخول للجان.

وكتب بعض نشطاء على صفحات "فيسبوك"، الأحد، منشورات حول تداول أسئلة من امتحان الفقه لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية التي تعقد بنظام "بوكليت".

وأنهى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، قبل قليل، امتحان مادة الفقه، التي عقدت بجميع أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر بغرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمكتب وكيل الأزهر، إنه لن ترد أي شكاوى حتى الآن حول امتحانات مادة الفقه لطلاب الأدبي، وسادت حالة من الهدوء التام.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه لم يتم رصد أي حالات غش بين صفوف الطلاب، ولم ترد أي جزئيات غامضة أو من خارج المنهج.

وتعد محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، وعدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

اقرأ أيضا:

تبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2021