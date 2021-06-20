رئيس الدائرة الثانية يتنحى عن نظر دعوى انتخابات نقابة العلاج الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، التنحي لاستشعار الحرج عن نظر الدعوى رقم 38433 لسنة 75 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إصدار قرار يدعو لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة العلاج الطبيعي لمنصب النقيب والأعضاء، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة اأخري بدون تحديد جلسة.
أقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات علي مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية بنقابة العلاج الطبيعي .
يذكر أن مقيم الدعوى، قد أقام دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية بالقضاء المصري، مما دعي المستشار التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج.