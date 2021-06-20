رئيس الدائرة الثانية يتنحى عن نظر دعوى انتخابات نقابة العلاج الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، التنحي لاستشعار الحرج عن نظر الدعوى رقم 38433 لسنة 75 المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إصدار قرار يدعو لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة العلاج الطبيعي لمنصب النقيب والأعضاء، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة اأخري بدون تحديد جلسة.

أقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات علي مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية بنقابة العلاج الطبيعي .

يذكر أن مقيم الدعوى، قد أقام دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية بالقضاء المصري، مما دعي المستشار التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج.