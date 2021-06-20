ضبط 20 متهما بحوزتهم 20 سلاحا ناريا في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت عدد من قرى مركز شرطة أسيوط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 20 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية، بحوزة 20 متهم "من بينهم 7 متهمين أطراف في خصومة ثأرية".

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجري المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.