ارتكبوا 14 واقعة.. ضبط عصابة لسرقة مساكن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 13 واقعة سرقة مساكن.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب تسلق الأسوار مُتخذان من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي باستخدام سيارة (مُستأجرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بارتكاب 13 واقعة مماثلة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (سيئ النية) أمكن ضبطهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.