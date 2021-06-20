أخبار مصر

ضبط 6471 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6471 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و180 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية، و15 مخالفة موقف عشوائي).

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا