ضبط 6471 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6471 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2366 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و180 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية، و15 مخالفة موقف عشوائي).

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.