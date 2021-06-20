شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق عزاء ومصادرة ٣٣ شيشة ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم بالشرقية، من حملاتها اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، أسفرت الحملات عن ضبط ٣٣ شيشة بعدد من الكافتريات بنطاق الوحدات المحلية بصافور وقرموط صهبرة، وتم تحرير محاضر لأصحابها، كما تم ضبط ١٥ حالة إشغال طريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شن الجهاز التنفيذي يمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التوك توك المخالفة، وتم تغريم ٩ مواطنين بالمواصلات العامة لعدم ارتداء الكمامة الواقية، ورفع ٣٣ حالة إشغال متنوعة أمام المحال التجارية والطرق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة القنايات بفض سرادق عزاء بنطاق المدينة، وذلك بالتنسيق مع قسم الشرطة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.