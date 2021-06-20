شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات النهائية بكلية حاسبات عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، يرافقها الدكتورة هالة مشير وكيل الكلية، جولة تفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي بدأت أعمالها وتستمر على مدار أسبوعين متتاليين.

وأكدت الدكتورة نجوى بدر أنه تم إتخاذ كافة التدابيرالوقائية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وكافة القائمين على العملية الامتحانية.حيث تم توفير عدد من المداخل والمخارج منعاً للتزاحم، بالإضافة إلى توفير تهوية جيدة بالقاعات والتعقيم المستمر لها قبل وأثناء وبعد الامتحان، مع التشديد على الطلاب بالإلتزام باستخدام أدواتهم الشخصية وإتباع كافة الإجرات الاحترازية.

وأضافت أن الكلية مستمرة في تطبيق نظام التسجيل على الكنترول الإلكتروني والذي يضمن تسجيل حضور الطالب إلكترونياً دون إثبات الحضور في كشوفات ورقية.كما يسمح للطالب من خلال QR code بالحصول على كل البيانات الخاصة بالمادة بشكل يومي والتعرف على مكان اللجنة المخصصة له.

وأوضحت الدكتورة هالة مشير أن الامتحانات تجرى على ثلاث فترات امتحانية، لافتة أن الامتحانات العملية أجريت في فترة سابقة للامتحانات النظرية على مدار أسبوعين.ومن المنتظرأن يتم التصحيح إلكترونياً واعتماد النتائج للسنوات الأربع في مواعيدها المقررة.