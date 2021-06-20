شكرا لقرائتكم خبر عن «بنوك الدم» تنظم حملة خارجية للتبرع في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة بنوك الدم تحت إشراف الدكتور على سيد مدير الإدارة حملة خارجية للتبرع بالدم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمركز كوم أمبو، ولتشجيع المتبرعين على الاستمرار في التبرع بالدم، حفاظاً على توفير إمدادات كافية منه طوال العام، وأيضا في إطار رفع المشقة عن أهالي مركز كوم أمبو.

وأشرف على حملة التبرع فريق طبي ببنك دم كوم أمبو، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الإسماعيلية التابعة لمركز كوم أمبو.