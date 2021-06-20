شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لإنشاء خطوط لنقل الركاب من القليوبية للعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز، ورئيس شركة لتصميم وإنشاء محطات بينية بصورة حضارية، على مسارات نقل الركاب للعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد التوقيع الدكتورة إيمان ريان والدكتورسمير حماد، نائبا المحافظ، والمهندس على يوسف أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وشاكر عمارة مدير عام الشؤون القانونية، والمهندس عماد عبدالمتعال نائب الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي، ووائل محمد مدير المؤسسة العربية للنظم، ومحمد عبدالحليم مدير مشروع المواقف.



وقام الجهاز بإسناد خطوط خدمة نقل عام للركاب للشركة، لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبرى، ونظرا لأهمية المشروع السياسية والاقتصادية للدولة، وتبنى الجهاز تنفيذ محطات بينية ترقى لتلك الخدمة بما يتناسب مع المشروع لتقديم خدمات مناسبة ومتطورة.



وكان «الهجان»، قام على مدار الشهور الماضية بالتنسيق مع الشركة لإطلاق باصات إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تم توفير 24 أوتوبيسا بحمولة 33 راكبا موديل 2021 مجهزة سياحيا على أعلى مستوى (تكييف- شاشات عرض- wifi- أجهزة تتبع GPS- شاشة أمامية وجانبية بكل أتوبيس بالإضافة إلى توفر كاميرات مراقبة وماكينات الصراف الآلي، حيث سيتم توفير 3 خطوط بسعر تذكرة 35 جنيها. وتضم الخطوط «بنها/ العاصمة الإدارية»: (بنها- موقف بنها العمومي- طريق إسكندرية الزراعي- الطريق الدائري- طريق الإسماعيلية الصحراوي- الدائري الإقليمي العاصمة الإدارية الجديدة)، «طوخ/ العاصمة الإدارية»: (طوخ- موقف هيئة النقل العام القديم- شارع مجلس المدينة- طريق إسكندرية الزراعي- الدائري- طريق إسماعيلية الصحراوي- الدائري الإقليمي- العاصمة الإدارية الجديدة. و«القناطر الخيرية/ العاصمة الإدارية»: (القناطر الخيرية- موقف القناطر- طريق القناطر- كوبري الحادثة- طريق أبوالغيط - طريق الإسماعيلية الصحراوي- الدائري الإقليمى- العاصمة الإدارية الجديدة)، و(القناطر الخيرية/ موقف القناطر/ قليوب/ طريق القناطر الدائري/ طريق الاسماعيلية الصحراوى/ الدائري الإقليمي/ العاصمة الإدارية الجديدة).



وأكد المحافظ أنه قريبا سيتم عمل خطوط أخرى تكون البداية من بنها وطوخ والقناطر الخيرية إلى محافظات الإسكندرية وبورسعيد والساحل الشمالي والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح.



في هذا الإطار تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المحافظة وجهاز النقل البري الداخلي والخارجى لتوفير34 أتوبيسا (ميدي باص- ميني باص) مكيفة، لتكون خطوط سيرها بنها الدائري العبور- بنها شبين القناطر- بنها الخانكة- شبين القناطر مسطرد- شبين القناطر الزراعة- الخانكة- جامعة الأزهر- الخانكة العبور وكذلك المؤسسة الدائري العبور- المظلات القناطر الخيرية- قليوب البلد- المظلات- قها سندبيس.