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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، صلاة قداس سبت الأموات، مساء أمس وعقب الصلاة استقبل رئيس الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية الأدميرال (الأول) جورجيوس بلوميس ورفقته الملحق العسكري اليوناني النقيب جورجيوس هاتزيس.

وفي كلمته شكر صاحب البابا زائريه على حضورهم، مضيفًا، «أنا دائما أعلن أن البحر الأبيض المتوسط ​​هو بحر سلام، كما أشيد التعاون العسكري الكبير بين مصر واليونان، لأنه إذا كنت ترغب في الحصول على السلام، يجب أن يكون لديك جيش قوي، وأننا نريد السلام ولكن أيضًا علينا ندافع عن حقوقنا، وإن الله سمح أن أكون بابا وبطريركًا على الكرسي الإسكندري في مصر باب إفريقيا لأبشر بأن الحياة أجمل عندما تكون سلمية».

بدوره قال جورجيوس مخاطبًا البابا: «أشكر غبطتك، إنه لشرف عظيم لنا أن نلتقي بك هنا في كنيسة القديس جورجيوس التي أحمل اسمها، كما أنه لشرف عظيم أن ألتقي بكم في مصر، البلد الذي تتعاون اليونان معه بشكل ممتاز، وسيصبح هذا التعاون أفضل».

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية للبابا ثيودوروس شعار سلاح الجو اليوناني، كما قدم البابا له شعار بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

بطريرك الإسكندرية للروم يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية ويهديه درع البطريركية (صور)

بطريرك الإسكندرية للروم يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية ويهديه درع البطريركية (صور)