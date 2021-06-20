شكرا لقرائتكم خبر عن النتيجة الكاملة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في قنا 2020 - 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57%، وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طلاب بنسبة نجاح بلغت 83.57%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 2003 طلاب وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734 وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت 81.14%.