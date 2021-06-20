شكرا لقرائتكم خبر عن صحة بالشرقية تناقش آليات تطبيق برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، بحضور نائب مدير عام الطب العلاجي، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وآليات تطبيق برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، واستحداث وظيفة نائب مدير المستشفي لشؤون الزمالة المصرية، كما تم مناقشة المهام الوظيفية لها، وأكد وكيل الوزارة على مديري المستشفيات، بأهمية اختيار شخص ذو كفاءة عالية لتكليفه بهذه المهام، على أن يتولي الجزء الفني لبرنامج الزمالة المصرية، وإعداد الخطط العلمية للأقسام الطبية المختلفة ضمن البرنامج ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير وإحصاءات نصف شهرية لما تم تنفيذه بالبرنامج، وكذلك معالجة السلبيات وحل أي مشكلات تطرأ تخص المدربين والمتدربين، وأي معوقات تؤثر على سير عمل البرنامج.

أكد وكيل وزارة الصحة توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، بما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، فضلا عن متابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة، موجهاً مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتي الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت ٢١٧ قسم بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمستشفيات، كما تم مناقشة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، والبنود المالية لأعمال صيانة المباني وغيرها.