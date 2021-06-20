شكرا لقرائتكم خبر عن 68 قتيلا و1558 مصابا و929 حادثا خلال 9 أشهر بمحافظة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة منى عبدالله عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف إن لجنه النقل والمواصلات ستناقش طلب الاحاطه. الذي تقدمت به عن معاناه اهالي محافظات الصعيد. بدايه من محافظه بني سويف عن«الوحله» من منطقه الكريمات. حتى بنى سويف في الاتجاهين الاسبوع القادم.

وقالت أن عددَ الوفَياتِ جراءَ حوادثِ الطرق في مصر يتجاوز الخمسةَ عشَرَ ألفا فيما المصابون قد يصلونَ إلى الخمسين ألفا تقريبا، سنويا، حسب احصائية لمنظمة الصحة العالمية ما يجعل معدلَ القتلى في مصر ضِعفَ المعدلِ العالمي، ويُرجِعُ الخبراءُ ذلك إلى العنصر البشري الذي يرَوْنَ أنه يتحمل المسؤوليةَ الأكبر فضلا عن تقصير حكومي وتداخل في المسؤوليةِ بين مؤسساتِ الدولة.

قالت النائبة منى عبدالله عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف ان احصائية جديدة صادرة عن هئية الاسعاف المصرية تؤكد انه منذ شهر ابريل 2020 وحتى شهر ديسمبر الماضى وصل عدد حوادث على الطرق السريعة في محافظة بنى سويف إلى 929 حادث على مدار 9 شهور وان عدد القتلى على الطرق بلغ 68 قتيل بينما بلغ عدد المصابين 1558 مصاب

وقالت منى عبدالله عضو مجلس النواب ان شهر ابريل. 2020. شهد 84 حادثاراح ضحيته. سبعه قتل واصيب 154 مواطنا. بينما، وقعت حوادث في شهر يناير 2020 96 حادثا راح ضحيته 3 مواطنين.و 190 مواطنا مصابا، وفي شهر يونيو وقعت 62 حادثه راح ضحيته سبع قتلى واصيب. 125 مواطنه، وفي شهر يونيو وقع 140 حادثا. راح ضحيته 12 مواطنا واصيب 202 مواطن وفي شهر اغسطس وقع 127 حادثا، راح ضحيته 13 مواطنا بينما اصيب 215 مواطنا وفي شهر سبتمبر وقع 100 حادث، راح ضحيته 5 مواطنين واصيب 170 اخرين وفي شهر اكتوبر، وقع 103 حادث ووقتل 12 مواطناواصيب 191مواطن وفي شهر ديسمبر. وقع 113 حادثا. واصيب 172، بينما لقي اربعه مواطنين حتفهم

وقالت ان الحكومة المصرية وايضا مجلس النواب اتخذا العديد من الاجراءات منها تعديل قانون المرور وادخال العديد من العقوبات الرادعه على المخالفين.

وكانت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان عصام الجزار، بشأن طريق الكريمات (طريق الموت).

وقالت «عبدالله»، خلال طلب الإحاطة، يعانى أهالي محافظات الصعيد بداية من محافظة بني سويف، من الوصلة من منطقه الكريمات حتى بنى سويف في الاتجاهين، خاصة أن هناك حوادث تحدث بشكل يومي لعدم سلامة الطريق ونتيجة وجود إصلاحات أو ما شابه تصعب من رؤية مرتادي الطريق بشكل دوري.