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إخماد حريق بأشجار طريق الإسكندرية «الصحراوي» (صور)

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ناصر الشرقاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بعدد من الأشجار بالجزيرة الوسطى بطريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوي، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول بلاغا يفيد بنشوب حريق بالجزيرة الوسطى بالطريق الصحراوي، وانتقل مسؤولو الحي وضباط القسم وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بجزيرة منتصف الطريق المشار إليه، دون خسائر أو إصابات أو تأثير على حركة المرور، فيما تشير المعاينة الأولية إلى اندلاع الحريق بسبب «عقب سيجارة».

وأوضح محمود بريك، رئيس حي العامرية أول، إنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، لمنع التأثير على حركة المرور بسبب تصاعد الدخان الكثيف.

تحرر المحضر بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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