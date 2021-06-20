شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس مصر تحتفل بعيد العنصرة.. وأساقفة 11 إيبارشية بالمنيا يترأسون قداس العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بعيد العنصرة، بإقامة صلوات القداسات الإلهية في كل الكنائس بربوع مصر.

وفي المنيا ترأس اساقفة الإيبارشيات الكائنة محافظة المنيا للأقباط الارثوذكس وعددهم 9 ايبارشيات، بالإضافة إلى ايبارشيتين للكاثوليك، القداسات التي اقيمت بمقار المطرانيات وكافة الكنائس، قداسات العيد.

وقداس عيد العنصرة أو عيد حلول «الروح القدس» أو كما يطلق عليه عيد تأسيس الكيسة، ولفظة عنصرة لفظة عبرانية معناها اجتماع أو محفل، واستخدمت لتشير إلى عيد الخمسين.

وتواصل الكنائس اقامة قداساتها وجميع خدماتها وأنشطتها الروحية، في ظل إجراءات احترازية صحية.

واعتادت الكنيسة إكساب طقس هذا العيد طابعا احتفاليا لجلال الذكري، لأن هذا اليوم يوافق يوم حلول «الروح القدس» على جمهور تلاميذ السيد المسيح، واكتسابهم استعدادا لخدمة العالم، ولذلك اعتادت الكنيسة أن تقيم رسامات في هذا العيد تتنوع ما بين رسامة أساقفة أو كهنة أو حتي شمامسة.