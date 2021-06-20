شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لمسؤولي «الإسكان» بالقاهرة الجديدة لتفقد الطرق ومنظومة الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على أعمال المرافق، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقهم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة تطوير محاور الطرق بالتجمع الأول وأعمال الحل الآجل ضمن تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.

وتفقد مسئولو الإسكان، الأعمال الجاري تنفيذها من خطوط الانحدار الرئيسية داخل المدينة والتى تعتبر جزءًا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وتتراوح أقطار الخطوط من(800مم: 1800 مم ) ويتم تنفيذها بالتجمع الأول لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده .

واستكمل مسئولو الوزارة الجولة، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، حيث يتم تطوير محور السادات بطول 11 كم، وجارٍ العمل على توسعة المحور وجعله محورا حرا يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، وجارٍ تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل.

كما قام مسئولو الوزارة، بالمرور على أعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم، حتى ربطه بطريق السويس، وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، وأعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم من الطريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.

ووجه مسئولو الإسكان، بتنفيذ المشروعات بأعلى جودة وتكثيف العمل، مع إضافة أطقم أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال بالتزامن مع تنفيذ المحاور القادمة من مدينة نصر ومصر الجديدة للتجمع، ومنها للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الانتهاء من الأعمال المتعارضة مع تطوير المحاور الطولية والعرضية بالتجمع الأول .​