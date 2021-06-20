شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة نظام 5 سنوات والتي تضم 12 لجنة بها 163 طالبا وطالبة، ولجان مدرسة عبدالله الشرقاوى الثانوية الزخرفية والتى تضم 20 لجنة بها 269 طالبا وطالبة.

رافق محافظ أسوان في جولته الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسوان، واطمأن المحافظ على انتظام سير العملية الامتحانية والتي تستمر حتى الأول من يوليو المقبل، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الاستباقية من التعقيم والتطهير والرش بالمدارس.