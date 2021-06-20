شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط بحث جنائي المنيا يحصل علي الدكتوراه في جريمة الاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الرائد أحمد رأفت، من قوة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، في الحصول على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة بني سويف، بدرجة جيد جدًا مع مرتبة الشرف لتفوقه في الرسالة العلمية بعنوان «جريمة الاتجار بالبشر في القانون الجنائي المصري.. دراسة مقارنة».

عُقدت جلسة المناقشة بقاعة بمقر مكتب جامعة بني سويف بجاردن سيتي بالقاهرة، بحضور عدد قليل جدًا، وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وناقش وأشرف على الرسالة الدكاترة حسن محمد ربيع محمود، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف سابقًا، مشرفًا وعضوًا، وأسامة عبدالله قايد، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف السابق، رئيسًا وعضوًا، ومحمد سامي الشوا، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية السابق، عضوًا.