شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تنفيذ 32088 وحدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رقام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع مبادرة الرئيس«سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مجموعة الدعم الفنى بالهيئة، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، وعدد من ممثلى الشركات المنفذة للأعمال.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم بالموقع، سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق وأعمال الكهرباء وتنسيق الموقع العام بالمشروع، ووجهوا بسرعة تنفيذ أعمال الزراعة بالمناطق المخصصة لها بين العمارات السكنية، وتنفيذ أعمال الإنترلوك والأرصفة حسب تنسيق الموقع، وتوصيل المرافق للوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمشروع، وكذا دفع العمل بمشروعات الخدمات اللازمة لخدمة قاطني الوحدات السكنية بعد تسليمها.

وخلال جولتهم، أكد مسئولو الوزارة ضرورة التزام الشركات المنفذة للأعمال بالمشروع بالجدول الزمني والمواصفات والجودة في التنفيذ، وبسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت.

جدير بالذكر أنه جاري بمدينة حدائق العاصمة تنفيذ 26976 وحدة سكنية «نموذج (3غرف + صالة)» بقيمة استثمارية 6.9 مليار جنيه بنسب إنجاز متقدمة، وجاري أيضاً تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج (غرفتين + صالة) بقيمة استثمارية 0.5 مليار جنيه وبنسبة إنجاز تجاوزت الـ40%، ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين» محور منخفضي الدخل.

كما تم البدء في تنفيذ 32088 وحدة سكنية أخرى، نموذج «3 غرف + صالة» ضمن محور منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس«الإعلان الرابع عشر» بمنطقة الـ2350 فدانا، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، كما تم تخطيط وبدء تنفيذ عدد من الخدمات بالمدينة وتشمل ( مخبزين – 7 مدارس – 11 سوقاً تجارية صغيرة «8 محال» – 8 حضانات – 6 ملاعب خماسية – 4 وحدات صحية – 20 خدمة استثمارية – محطة وقود – مركزا شباب مصغر – موقف إقليمي – قسم شرطة).