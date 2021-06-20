شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 37 ألف طالب في امتحانات قناة السويس وغياب 563 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن قطاع التعليم والطلاب مع انتهاء الأسبوع الثاني للامتحانات النظرية وبداية الأسبوع الثالث قام بإعداد تقريره الخاص وانتظم بامتحانات الاسبوع الثاني ٣٧٢١٧ طالب وطالبه.

وتابع زكي أن عدد الطلاب المتغيبين عن الحضور بلغ ٥٦٣ تقدم منهم باعتذار ٦٥ طالب وطالبه وبلغ عدد حالات الغش ٩ حالات فقط وأشار رئيس الجامعة أنه تم عزل ثلاث طلاب لاشتباه إصابتها بفيروس كورونا حيث تم عزل كل طالب على حده بلجنه بعيدا عن اللجان المتواجد بها الطلاب واتخاذ الإجراءات الإدارية بشأن اعتذار الطالب عن المادة التالية .

وفي سياق متصل كشف زكي عن تقرير التصحيح الالكتروني لمركز القياس والتقويم ووحداته بكليات الآداب والتجارة والتي جاءت كالتالي ١٢٧ ألف و٧٨٥ ورقه امتحانية حصيلة التصحيح الإلكتروني .

وأوضح الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة والمشرف العام على كلية التجارة إحصائية التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم التابعة للكلية، موضحا أن إجمالي الأوراق المصححة بلغ ٣٨ ألف و٦٩ ورقة، منهم ٨٥٠٤ إجمالي الأوراق لطلاب شعبة اللغة الإنجليزية

(نظام فصلي- برامج مميزة) =، و٢٩٥٦٥ إجمالي الأوراق لطلاب الانتظام والانتساب.

ومن جانبه أفاد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن حصيلة التصحيح الالكتروني بمركز القياس والتقويم بلغت ٥٠ الف و٤٨٩ ورقه امتحانية .

وأضاف الدكتور عبدالرؤوف مصطفي مدير مركز القياس والتقويم أن إحصائية اليوم السبت الموافق ٢٠ يونيو بلغت ٦٢٠٠ ورقة امتحانية.

كما أشار الدكتور عادل السعدني عميد كليه الآداب والعلوم الانسانية أن إجمالي عدد الأوراق التي تم تصحيحها بالكلية بلغ ٣٨ ألف و٨٢٨ ورقة امتحانية.

وعن التصحيح الالكتروني لكليه الصيدلة صرحت الدكتورة دينا ابو المعاطي عميد الكلية أن إجمالي عدد الأوراق الامتحانية التي تم تصحيحها بلغ ٦٤٠٠.

وأضافت الدكتورة غادة حداد مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية أن هذه الإحصائية تشمل ٧٠ مقرر دراسي.

وفي متابعه لأعمال وحدة القياس والتقويم بكلية التجارة كبرى كليات الجامعة من حيث اعداد الطلاب أكدت الدكتورة هدى عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بصفة يومية تزامنا مع الامتحانات؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج فور انتهاء الامتحانات.

وأضاف الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم أنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٢٩٥٦٥ ورقة امتحانية لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة بواقع ١٧٧٠٥ ورقة انتظام، و١١٨٦٠ ورقة انتساب.

وبالنسبة لطلاب وطالبات شعبة اللغة الإنجليزية، أفاد الدكتور محمد أبوالعلا منسق الشعبة أنه تم الانتهاء من تصحيح ٨٥٠٤ ورقة امتحانية بواقع ٧١٠٠ ورقة للنظام الفصلي بفرقه الدراسية الأربعة، و١٤٠٤ ورقة بالبرامج الجديدة المميزة ٦٢٤ ورقة امتحانية ببرنامج BIS، و٤٠٨ ورقة ببرنامج FMI، و٣٧٢ ورقة بالساعات المعتمدة.