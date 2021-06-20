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لطلاب الشهادة الإعدادية..كل ما تريد معرفته عن مدرسة «إيجيبت جولد»

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل نظام الدراسة في مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقالت الوزارة: «من تخصصات المدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية».

وكشفت الوزارة عن فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.
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May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎GG GOLD EGYPT 1935 since التكنولوجيا التطبيقية الفني والتعليم MEUL PERSIMA TESHIEN وع POECATION AND شروط القبول: أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية التعليم لتعليم الفني https://moe.gov.eg إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي شروط :التقديم سيته تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدا ه مد سة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة لشهادة الاعد ديه لتقديم القاهرة الجيزة لقليو القاهرة اعام في يزيد المتقدم عن أولأكتوبرا‎'‎‎

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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