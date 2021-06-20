شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية..كل ما تريد معرفته عن مدرسة «إيجيبت جولد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل نظام الدراسة في مدرسة «إيجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وقالت الوزارة: «من تخصصات المدرسة تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج التدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية».

وكشفت الوزارة عن فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.

