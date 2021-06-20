شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: إنشاء ٧ مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مليار و ٤٨ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والإستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في توفير إحتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2021، تم تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمختلف قري ومدن ومراكز المحافظة بتكلفة مليار و48 مليون جنيه، وذلك بهدف تقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

أوضح المحافظ أنه خلال تلك الفترة تم إنشاء 6 محطات معالجة صرف صحي جديدة، وتوسعة 36 محطة صرف صحي أخرى بإجمالي تكلفة مليار و48 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإنتهاء من إنشاء شبكات إنحدار جديدة بإجمالي أطوال 5165 كم، وإحلال وتجديد شبكات إنحدار أخرى بإجمالي أطوال 94 كم، وكذلك إنشاء خطوط طرد جديدة بإجمالي أطوال 122 كم، وإحلال وتجديد خطوط طرد أخرى بطول 8 كم، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لـ 475 ألف مواطن بـ 19 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.