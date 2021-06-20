شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مرسى الإسعاف النهري بالقناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، أنه يتم الآن تطوير مرسى الإسعاف النهرى بالمدينة أمام المحلج.

وأضاف رئيس المدينة أن مشروع الإسعاف النهري في القناطر الخيرية يعد بمثابة ميثاق لهيئة الإسعاف المصرية في تطبيق شعارها «أينما تكون تجدنا في خدمتك».

ويشارك في الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ في الأماكن التي يتعذر على سيارات الإسعاف الوصول إليها، مشيرا إلى أن المسافة تستغرق من القناطر الخيرية لمستشفى معهد ناصر ٢٠ دقيقة ومجهز برعاية كاملة وتتنفس صناعيا وجهاز صدمات.

وأوضح أن دور الإسعاف النهرى في القناطر لا يقتصر على التعامل مع الحالات الطارئة فقط ولكن يعتبر شريكا في تأمين الرياضات المائية والكرنفالات والتأمين الطبي للمراكب السياحية والمؤتمرات التي تقام على الجزر وذلك بناءً على طلب مسبق من تلك الجهات.

تطوير مرسى الإسعاف النهري

تطوير مرسى الإسعاف النهري