شكرا لقرائتكم خبر عن خطة «الدوائر الأمنية» لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء المغربي..الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية.

ويؤمن رجال الأفريقية للأمن والحراسة لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وممرات اللاعيبين بنظام الدوائر الأمنية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وشكلت الأطقم الأمنية التابعة للأفريقية للأمن والحراسة غرفة عمليات لتشديد الاجراءات الأمنية بالمباراة، واتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات في ضوء الحرص على الخروج بالمباراة في أبهى صورة.