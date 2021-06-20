أخبار مصر

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57%

0 نشر
محمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57% وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طلاب بنسبة نجاح بلغت 83.57%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 2003 طلاب وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734 وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت 81.14%.

وأعرب «الداودي» عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في مراحلهم التعليمية القادمة مقدما شكره للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا