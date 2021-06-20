تخفيض قيمة مقدم أرض بلوكات بديل العشوائيات والمرافق بالبحر الأحمر

فيما انتهت مدينة راس غارب من إجراء القرعة العلنية لمستحقي (بلوك، وحدة سكنية) بديل العشوائيات المرحلة الثانية بحضور اللواء حامد احمد حامد رئيس المدينة وسكرتير المدينة واعضاء اللجنة بقاعة الوحدة المحلية بالمدينة بشارع الميناء لعدد 48 بلوك، 21 وحدة سكنية وفتح باب التوريد بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية وسيتم النقل والتسليم فوراً وأضاف رئيس المدينة ان مساكن بدائل العشوائيات تحت رعاية صندوق تطوير العشوائيات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012