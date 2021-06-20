"رضا" يطلب تطليق زوجته: "بتضحك على الناس على النت وعاملة فيها قارئة فنجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "رضا. م" دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها بتطليقها، قائلاً: "مراتي كدابة بتضحك على الناس على النت وعاملة فيها قارئة فنجان، بيدخلها كل يوم من على النت 20 ألف جنيه بضحكها على الناس".

وقال صاحب الـ30 سنة، في دعواه رقم 257 لسنة 2020: "تزوجت من بنت الجيران التي اختارها قلبي وعشت معها قصة حب استمرت 4 سنوات وتخيلتها بكل الصفات الجميلة التي جعلتني اتمسك بالزواج منها، الاحترام والتدين والجدعنة، وظل زواجنا سنة فقط بدون إنجاب".

وأضاف الزوج: "في بدايات زواجنا عشنا أجمل أيام حياتنا حتى ظهر بيننا شغل الانترنت، وبدأت حياتنا تتغير بعدها بشكل كامل، اكتشف كذب زوجتي فى أنها تحصل على أموال من الفيسبوك، تغيرت فى كل تصرفاتها بالمنزل وأصبح النت أهم مني".

وتابع "رضا": "انقلبت حياتنا الزوجية بعدها ولم تقتنع زوجتي بضرورة تغير حياتها للأحسن، وتحدثت معي عن ترك عملي والجلوس معها بالمنزل فهى تحصل يومياً على 20 ألف جنيه، وتلك الأموال تجعلنا لا نحتاج إلى عمل آخر، وكيف أساعدها وادأنا لم ادأعلم عن قراءة الفنجان شيئ علمت وقتها بأنها تقوم بالنصب والضحك على الناس".

وأشار إلى أنه اعتدى عليها بالضرب حتى لا تكرار كذبها، لكنها لم تنصلح، فقرر الذهاب إلى منزل أهله، ومن ثم رفع دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة، ومازالت منظورة حتى الآن.