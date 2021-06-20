شكرا لقرائتكم خبر عن «جميعهم بنات».. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، أوائل الشهادة الإعدادية.

المركز الأول: عائشة معتز محمد على مدرسة القناة الإعدادية بنات.

المركز الثاني: مريم محمد حسنين، مدرسة القابوطي الإعدادية بنات.

الثالث: بسمله زكريا فوزي، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات.

الرابع: بسمله ياسر محمد أحمد، مدرسة المشير الإعدادية بنات.

الخامس: مدرسة سماح سامح محمد محمد جودة، مدرسة التحرير الإعدادية بنات.

السادس: فاتن السيد ابو الفتوح، مدرسة الشهيد مصطفى خضر الإعدادية بنات.

السابع: فاطمة أيمن شفيق، مدرسة طلعت حرب الرسمية المتميزة.

الثامن: مريم أحمد عبدالرحمن، مدرسة المشير الإعدادية بنات.

التاسع: مريم أحمد عبدالمنعم صبحي، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات.

العاشر: سما وائل فوزي محمد راضي، مدرسة القناة الإعدادية بنات.

الحادي عشر: شريف محمد احمد محمد على، مدرسة بورسعيد الرسمية للغات.

وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 11 ألف و810 طالب، منهم 6051 طالب، و5759 طالبة، ونجح منهم 9722 طالب بنسبة نجاح 82.41%.