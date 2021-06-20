وزيرة التضامن: تطبيق قانون المشروعات الصغيرة على الحضانات قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن هناك طفرة منتظرة في قطاع الحضانات على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، قائلة: "طفرة كبيرة بقطاع الحضانات على مستوى الجمهورية قريبًا".

جاء ذلك في كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن "برامج الحماية الاجتماعية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت في ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائمًا.

ويشارك في اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت القباج أن مصر بها 14 ألف حصانة منهم نحو 10 آلاف غير مرخص، ولدينا توجيهات حاسمة بتقديم كافة التسهيلات بشأن تراخيص الحضانات خاصة أن تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيطبق على تراخيص الحضانات، مؤكدة أنه بجانب ذلك سيكون إلزام حاسم على كل شركة أو مصنع بها أكبر من 50 عاملًا أن تنشأ حضانة حرصًا على عمل السيدات.