شكرا لقرائتكم خبر عن 82.41% نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.41%، بإحدى قاعات ديوان عام المحافظة.

وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 11 ألفا و810 طلاب، منهم 6051 طالبا، و5759 طالبة، ونجح منهم 9722 طالبا بنسبة نجاح 82.41%.

حضر اعتماد النتيجة كل من: دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعلي الألفي، نقيب المعلمين بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.