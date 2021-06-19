شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض محلى .. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم السبت 19 يونيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر، مساء اليوم السبت، 19 يونيو، انخفاضا طفيفا في السوق المحلية عن الأسعار التي حققها الذهب في ختام تعاملات الجمعة ليصل إلى أقل سعر له منذ عدة شهور وذلك رغم استقرار السعر عالميا بسبب إغلاق البورصة.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم السبت، 872 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 763 جنيها، والعيار 18 قيراطًا، 654 جنيها، والجنيه الذهب، بسعر 6105 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا ثباتا عند الأسعار التي حققها مساء الجمعة، قبل إغلاق البورصات والأسواق العالمية للإجازة الأسبوعية يومى السبت والأحد، وسجل الذهب خلال الاسبوع الماضى انخفاضا بقيمة 5.40% على أساس أسبوعى وهبط إلى أدنى مستوى له منذ فترة طويلة، وذلك بعد إعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى توقعه رفع الفائدة عام 2023 .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم السبت 19 يونيو، 776.61 جنيه، وهى نفس اسعار مساء الجمعة، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،764.31 $، وهى نفس سعرها مساء الجمعة .

«المصري اليوم «تنشر سعر الذهب مساء اليوم السبت، 19 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 870 إلى 874 عيار 22 797 إلى 801 عيار 21 761 إلى 765 عيار 18 652 إلى 655 عيار 14 507 إلى 510 عيار 12 435 إلى 438 الاونصة 27،048 إلى 27,150 الجنيه الذهب 6،088 إلى 6,104 الكيلو 869،714 إلى 873,571

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم السبت 19 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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