شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتابعون طبيعة العمل في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، بعدد من المسؤولين بمحافظة كفر الشيخ، للتعرف على طبيعة العمل بها، وفي مطلع الأسبوع رافق المتدربون محافظ كفر الشيخ ونائبه في جولة بعدد من أحياء المحافظة.

كما بدأت المعايشة بعدد من القطاعات الخدمية، أولها جامعة كفر الشيخ برفقة عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واستقبال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، واستعراض عمرو البشبيشى، نائب المحافظ سبل التعاون بين المحافظة والجامعة وتوالت المعايشات باستضافة المستشار القانوني للمحافظة، وإدارة المجالس المحلية وغيرهم من الإدارات في الأسبوع الرابع من البرنامج الممتد لمدة شهرين، لتبادل الخبرات بينهم، ورافقها خلال المعايشة كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، والتي ستستمر على مدار شهرين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار، مشيراً إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ،ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء ومديريات الخدمات.