شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «علوم الملاحة ببني سويف» يفوز بعضوية اللجنة الدولية لمعمل الفيزياء الفلكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، بالانتخاب الحر دوليا بعضوية «اللجنة الدولية لمعمل الفيزياء الفلكية B5 Laboratory Astrophysics» التابعة للاتحاد الدولي لعلوم الفلك والفضاء ومقره باريس، وذلك عن الدورة القادمة في الفترة (2021-2025).

وهنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، شلبية بعضوية الاتحاد الدولي، وقال إنه شرف للجامعة أن يفوز عالم مصري بالانتخاب الحر على مستوى العالم بعضوية الاتحاد الدولى لعلوم الفلك والفضاء.

من جانبه، قال شلبية، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن الانتخاب كان على مستوى العالم كله، مضيفا أن هدفه في هذه الدورة أن يكون لدى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا معامل فيزيائية ومراكز أبحاث فضائية، لأن هذه المعامل تقوم بعمل محاكاة للظروف الفيزيائية أو الكيميائية والبيولوجية الموجودة في الفضاء، وبمعنى بسيط هذه المعامل لو موجودة في مصر نستطيع أن نأتى بالفضاء إلى هذه المعامل وندرس عليها الظروف الموجودة به حتى نقوم بإرسال إجهزة الاستشعار عن بعد، وحتى لا تتعرض للتلف، فالأقمار الصناعية مثلا بها أجهزة يعود الفضل في إنشائها إلى مثل هذه المعامل الفلكية.

وأضاف: «استكشاف الفضاء يتم مثلا من خلال مركبة فضائية عندما تصل إلى الفضاء لا تفاجأ بعناصر أو عوامل تعوق المركبة، فمثل هذه المعامل تكشف الأشياء الموجودة بالفضاء وبعدها تستطيع تسير المركبة والأقمار الصناعية بعد أخذ الاحتياطات اللازمة لها، وخاصة أن هناك بشر يمكن أن يتعرضوا لإشعاعات مضرة، فكل هذا تقوم به المراكز البحثية والمعامل«.

وتابع: «مثل هذه المعامل موجودة في وكالة الفضاء الأمريكية وفى كاليفورنيا وموجودة في جامعة بهولندا وفي اليابان، وهذه المعامل موجودة بها لأنها تقوم بعمل محاكاة للواقع الموجود في الفضاء، ومثل هذه المعامل غير موجوده في مصر والدول النامية، وهدفي من وجودي أن تكون لمصر وأفريقيا مثل هذه النوعية من المعامل، بحيث يكون بداية لمصر للدخول في مثل هذا التخصص، لأنه مهم إنشاء معامل للفيزياء للفلك والفضاء».

وأوضح: «هذه المعامل خدمت البشرية في فهم التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الفضاء الخارجي، وعندما نصنع الأقمار الصناعية بها لأجهزة التي تصنعها هذه المعامل والتي تراعي تشغيل هذه الأجهزة في درجات منخفضة جدا وضغط منخفض جدا، وهذه الأجهزة هي الثمرة التي تخدم البشرية وتأتى بالتصوير للأرض».