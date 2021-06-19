شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسوان يكرم الفائزين في مسابقتي «كنداكة» و «ابدع وابتكر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية بأسوان بتكريم الفائزين في مسابقة كنداكة ومسابقة ابدع وابتكر. وأكد الفائزون أن المسابقة أضافت لهم العديد من المعلومات الدينية وبعثت فيهم الهمة والنشاط في البحث عن المعلومة مؤكدين أنهم يوميًا كانوا ينتظرون حلقة المسابقة على صفحة بوابة أسوان التعليمية.



ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بهذه الآراء الإيجابية البناءة التي تسهم بشكل كبير في تشجيع تعليم أسوان على تقديم الأفضل دومًا، مؤكدًا أن القائمين على المسابقة راعوا دومًا مناسبتها لمعظم الفئات.



وجدير بالذكر أن المسابقة أطلقتها مديرية التربية والتعليم بأسوان، ممثلة في توجيه الحاسب الآلي خلال شهر رمضان المبارك عبر إذاعة حلقات (فيديو) على الصفحة الرسمية للمديرية بهدف تقديم معلومة جديدة وخلق روح التنافس بين متابعى الصفحة في أجواء رمضانية مميزة.