شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لأطباء الإسكندرية وأسرهم مجاناً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، 2 كابينة بشاطئ ستانلي مجاناً لصالح جيش الإسكندرية الأبيض وأسرهم، تم تخصيصها لهم تكريماً على جهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا المستجد.

وقال «الشريف»، إن الأطباء يبتعدون عن أبنائهم وأهلهم، ويعملون لأكثر من 12 ساعة في اليوم، ويتعاملون مع المصابين مباشرة، ومنهم من أصيب بالعدوى خلال تأدية عمله، ودائماً مستعدين لتلبية نداء الوطن، للدفاع عن صحة أفراد المجتمع.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الجميع شهد التوجيهات والخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية للرعاية الحقيقة والتحسين الفعلي لأحوال الأطباء، والتي لمسها الجميع منذ بداية جائحة كورونا، وذلك لأن الأطباء أظهروا تفانياً وشجاعة في وقت الأزمات، وتكاتفوا من أجل التصدي لجائحة «كورونا»، وتنوعت أدوارهم، لكن تشابهت في الهدف الأسمى، وهو خدمة الوطن بدعم القطاع الصحي، للحد من انتشار الفيروس، لتكون مصر نموذجاً في التصدي للوباء، وقد نجحوا في ذلك.

تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لأطباء الاسكندرية وأسرهم مجاناً : بعيدين عن أبنائهم 12 ساعة فى اليوم (صور)

تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لأطباء الاسكندرية وأسرهم مجاناً : بعيدين عن أبنائهم 12 ساعة فى اليوم (صور)

تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لأطباء الاسكندرية وأسرهم مجاناً : بعيدين عن أبنائهم 12 ساعة فى اليوم (صور)

تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لأطباء الاسكندرية وأسرهم مجاناً : بعيدين عن أبنائهم 12 ساعة فى اليوم (صور)

تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لأطباء الاسكندرية وأسرهم مجاناً : بعيدين عن أبنائهم 12 ساعة فى اليوم (صور)

تخصيص كابينتين بشاطئ ستانلي لأطباء الاسكندرية وأسرهم مجاناً : بعيدين عن أبنائهم 12 ساعة فى اليوم (صور)