شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تطعيم مدرسي ومراقبي الثانوية العامة ضد كورونا في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا عن إنتهاء تطعيم المدرسين والمراقبين بالثانوية العامة، بجميع مدارس المحافظة.

وذكر أن الفرق الطبية المتحركة في جميع مراكز المحافظة نجحت في الوصول إلى 2513 مدرسا في مدارس الثانوية العامة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بالتسجيل للمدرسين والاطمئنان على الحالة العامة للمدرسين ثم إعطاؤهم اللقاح، في إطار من الوقاية والحماية.

الانتهاء من تطعيم مدرسي ومراقبي الثانوية العامة ضد كورونا بقنا