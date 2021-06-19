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الانتهاء من تطعيم مدرسي ومراقبي الثانوية العامة ضد كورونا في قنا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا عن إنتهاء تطعيم المدرسين والمراقبين بالثانوية العامة، بجميع مدارس المحافظة.

وذكر أن الفرق الطبية المتحركة في جميع مراكز المحافظة نجحت في الوصول إلى 2513 مدرسا في مدارس الثانوية العامة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الفرق الطبية قامت بالتسجيل للمدرسين والاطمئنان على الحالة العامة للمدرسين ثم إعطاؤهم اللقاح، في إطار من الوقاية والحماية.

الانتهاء من تطعيم مدرسي ومراقبي الثانوية العامة ضد كورونا بقنا
الانتهاء من تطعيم مدرسي ومراقبي الثانوية العامة ضد كورونا بقنا
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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