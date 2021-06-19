شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير الرعاية لطالبتين تعرضتا لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية اللازمة لطالبتين بكليتي التجارة والآداب تعرضتا لحادث سير.

أكد رئيس جامعة طنطا، أنه يتابع بنفسه الحالة الصحية للطالبتين أولًا بأول، معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء لهما، وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرضتا لها.

وأضاف أن جامعة طنطا أمينة على جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، مؤكدا متابعته الدائمة والمستمرة لأبنائه وبناته في مختلف كليات وقطاعات الجامعة المختلفة.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، إنه تم إجراء الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة للطالبتين، موجهًا طاقم المستشفى بتوفير كل وسائل الرعاية الطبية اللازمة حتى التماثل للشفاء التام.