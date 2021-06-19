شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقي يطمئن جمهوره : هذا الأمر يجعلني أمارس حياتي بشكل طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفنان شريف دسوقي، أن عمليته الأخيرة التي أجراها نجحت بسبب الطب المصري وقوته، وأن مصر تمتلك فرق طبية على أعلى مستوى، قائلا «عندنا طب عالمي لا يقارن بأي طب موجود في العالم والأطباء عندهم أمانة».

وأضاف «دسوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه يظهر ويطل على الجمهور خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم «ماما حامل»، كما أن هناك خطوة جديدة في حياته، حيث إنه بداية من غدًا سيبدأ في مقاسات الطرف الصناعي الذي سيتم تركيبه له لكي يساعده على المشي، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أمر بإحضار طرف صناعي من الخارج وسيتم تركيبه له في مصر، مضيفا «لو فضلت اشكر الرئيس مش هوفيه حقه ولا مجلس الوزراء».

وأوضح أنه بعد تركيب الطرف الصناعي سيمارس حياته بشكل طبيعي، منوهًا إلى أن هناك لاعبي كرة يرتدون هذا الساق الصناعي ويمارسون الرياضة وكرة القدم بشكل جيد.