المفتي: بارتياح شديد «الانضمام للإخوان حرام شرعا»

شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: بارتياح شديد «الانضمام للإخوان حرام شرعا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأسانيد الشرعية التي تؤكد حرمة الانضمام للإخوان.
وقال المفتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، إن دار الإفتاء درست وضع الإخوان من تأسيسها عام 1928، من واقع ما كتبه أتباعها، منوها بأن علي عشماوي قائد التنظيم الخاص كتب في مذكراته أن كل الجماعات الإرهابية ولدت من رحم جماعة الإخوان.
وأضاف «علام» أن عشماوي كتب أن الإخوان وضعوا في كل مكان مستودع من الأسلحة، متسائلا: «لماذا يحتاج الإخوان لكل هذا السلاح؟، فلو كانت جماعة دعوة، فالعلم الشرعي لا يحتاج إلى سلاح لنشره».
وتابع: «أقول بارتياح شديد أن الانضمام للإخوان حرام شرعا، فلماذا يحاول الإخوان تفكيك البنية التحتية التي أنشأها المجتمع، والهجوم على الجيش وقتل أبنائه؟».