اندلاع حريق في مصنع بلاستيك بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في مصنع بلاستيك بمركز أوسيم، شمال المحافظة، مساء السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المنشآت بقرية الزيدية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة الرائد محمد نير رئيس قطاع إطفاء الشمال.

وتبين أن المصنع مكون من 4 طوابق، مخصص لإنتاج المواد البلاستيكية وتحديدا "برطمانات - جراكن"، ويعمل رجال الدفاع المدني على مجابهة النيران وتقليل حجم الخسائر.