شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: ندعو لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون أي مماطلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تدعو إلى خروج المرتزقة وجميع القوات الأجنبية من ليبيا دون أي مماطلة أو تسويف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مساء اليوم: «نجدد دعمنا للسلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية».

وتابع: «بحثنا التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين2 بشأن ليبيا من أجل إنجاحه.. نجدد دعمنا لليبيين لتنفيذ الاستحقاقات السياسية ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها».