شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل جامعة المنصورة والإسكندرية والزقازيق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسوان والإسكندرية والسويس والمنيا ومطروح والقاهرة التابعة لوزراة الإسكان ومصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1- اسم الوظيفة: أمين كلية الحقوق

جهة العمل: جامعة المنصورة

نوع الوظيفة: إدارية عليا

أسم الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع عميد الكلية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف العام على اعمال الشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن وخلافه بالكلية

المهارات الأساسية

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع ـــــ حل المشكلات وادارة الازمات ــــ مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار

المهارات الفنية

​الدرجة العلمية ـــــ اجادة اللغة الاجنبية ـــــ التعامل مع الحاسب الآلى ـــــ الاشتراك في المؤتمرات ــــ اعداد البحوث والمذكرات الفنية

سنوات الخبرة

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 11/07/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها)

عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6

التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها)

المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح

- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية

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2- اسم الوظيفة مدرس مساعد

جهة العمل كلية طب الأسنان – قسم جراحة الوجه والفك والتجميل- جامعة الإسكندرية

نوع الوظيفة

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

​مستوفاه لشروط قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975​

المهارات الفنية

أن يكون حاصلا على درجة البكالريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات

أن يكون ناجح في مادة الجراحة العامة بتقدير عام جيد جدا على الأقل

أن يتقدم بما يفيد تزكية المشرف على الرسالة

له خبرة في تخصص جراحة الوجه والفك والتجميل

أن يكون مقيد للحصول على درجة البكالريوس في طب وجراحة الفم والأسنان عند التعيين​

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها ثلاث سنوات في وظيفة طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بالمستشفيات الجامعية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس الطب والجراحة- من خارج الخطة

الحصول على درجة الماجستير في الجراحة العامة

التقدير تقدير عام جيد جدا

العمر لا يتجاوز سن المتقدم 33 عاما عند التقدم للإعلان

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

المتقدمين لشغل هذه الوظيفه تقديم طلباتهم عن طريق مصالحهم وبموافقة صريحة على التقدم للإعلان من جهة عملهم

يتم تقديم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية خلال اسبوعين من تاريخ النشر، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل نشر الإعلان أو غير مستوفاه للشروط

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3- اسم الوظيفة: وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسوان

جهة العمل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسوان

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية بمحافظة من المستوى الأول ويعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ» أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية



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4- اسم الوظيفة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية

جهة العمل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية بمحافظة من المستوى الأول ويعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ» أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثانى عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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5- اسم الوظيفة مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة السويس

جهة العمل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة السويس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف المديرية بمحافظة من المستوى الثانى ويعمل شاغل الوظيفة تحت الاشراف العام للسيد المحافظ – تختص هذه الوظيفة باقتراح خطة الاسكان والتعمير بالمحافظة والاشراف على إعداد مشروعات الموازنة العامة وتخطيط هذه المشروعات ووضع البرامج التنفيذية لها والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأول «أ» أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثانى عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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6- اسم الوظيفة مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا

جهة العمل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف مديرية الإسكان والمرافق من المستوى الأول ( العالية ) ويختص شاغلها باقتراح خطة الإسكان بالمحافظة على ضوء السياسة العامة ووضع الخطط التنفيذية لها والإشراف على تنفيذها ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للمحافظ المختص وفقا للسياسة العامة للدولة ويقوم شاغلها بالإشراف على أعمال الإدارات بالمديرية

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثانى عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»​

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك 0

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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7- اسم الوظيفة وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح

جهة العمل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة في الدرجة الثانية على قمة وظائف المديرية بمحافظة من المستوى الأول ويعمل شاغل هذه الوظيفة تحت الإشراف العام لمدير المديرية وتختص هذه الوظيفة بالإشراف على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني والإسكان وعلى تنفيذ الخطة بالمرافق

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه​

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول «أ» أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»

المستندات المطلوبة

بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية​

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8- اسم الوظيفة مدير مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة القاهرة

جهة العمل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة القاهرة

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الوصف العام للوظيفة

تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف مديرية الإسكان والمرافق من المستوى الأول ( العالية ) ويختص شاغلها باقتراح خطة الإسكان بالمحافظة على ضوء السياسة العامة ووضع الخطط التنفيذية لها والإشراف على تنفيذها ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للمحافظ المختص وفقا للسياسة العامة للدولة ويقوم شاغلها بالإشراف على أعمال الإدارات بالمديرية

المهارات الأساسية

قدرة عالية على القيادة والتوجيه

المهارات الفنية

اجتياز الدورات التدريبية المتاحة

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل هندسي مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 30/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثانى عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن «1 شارع إسماعيل أباظة – القصر العيني – القاهرة»

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك 0

بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها

عدد 6 صور شخصية 4*6

صورة البطاقة الشخصية

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9- مصلحة الضرائب العقارية

وظائف قيادية بالمستوى الوظيفي «مدير عام» والتابعة لوزارة المالية وذلك وفقا للشروط والتفاصيل أدناه:

- ان يكون لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة

- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحددة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأولي ( أ ) وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفي

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 21

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات للادارة المركزية لشئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية الكائن مقرها: شارع منصور امام ضريح سعد زغلول – لاظوغلى- القاهرة

ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الإدارة المركزية لشئون العاملين وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وبالنسبة لغيرهم شهادات خبرة تتضمن البيانات عاليه معتمدة ومختومة

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

بيان بالانجازات السابقة في مجال العمل

مقترحاً وافياً لتطوير الوحدة المراد التقدم إليها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقاً لحكم المادة ( 55 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016

( على أن يرفق نسخة ورقية من المقترح بكل ملف ونسخة واحدة على CD )

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) على أن يرفق بها

( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6، و( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي )

وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة

- الشروط والتفاصيل وفق الاعلان الوظيفي لمصلحة الضرائب العقارية -

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10- اسم الوظيفة أمين كلية الهندسة

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى.

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

​بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

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11- اسم الوظيفة أمين كلية الحقوق

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​يتولى شاغلها الاشراف العام على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات​.

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12- اسم الوظيفة أمين كلية الزراعة

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا.

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

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