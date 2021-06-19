شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري يكشف تفاصيل زيارة وفد برلماني شركة النصر للكيماويات الوسيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء من مجلس النواب، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش، استمراراً للمتابعات الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التي تدعم الاقتصاد الوطني، حسبما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وألقى رئيس مجلس إدارة الشركة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة في دعم جهود التنمية بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 4000 عامل من شباب الخريجين في مختلف التخصصات ومن جميع المحافظات، إضافة إلى توفير 20000 فرصة عمل غير مباشرة.

وأجرى أعضاء مجلس النواب جولة تفقدية داخل شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أشادوا فيها بدور الشركة في تلبية احتياجات الدولة من الصناعات الاستراتيجية ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أرض مصر.