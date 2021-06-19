شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 مخالفة وأدوية داخل محل بقالة فى حملة تموينية بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تابعة لمديرية التموين فى الأقصر، بإشراف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، من ضبط عدد من المخالفات داخل المنشآت الغذائية بمدينة إسنا، بعد مراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بقالة ويقيم دائرة مركز إسنا لحيازة وعرض أدوية محظور تداولها خارج الصيدليات، وتم ضبط 100 علبة أدوية وأقراص برشام بشرية متنوعة وطن سكر تمويني و10 كرتونات زيت تمويني و70 بطاقة تموين داخل أحد محلات البقالة غير المرخصة، وغلق 3 مستودعات دقيق، وتحرير محضري غلق تاجر تموين، و4 محاضر عدم إعلان عن أسعار، وعلى الفور تم مصادرتها وتحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.