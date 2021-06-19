شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 قضية تموينية في حملات علي الأسواق بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث التموين في أسوان، السبت، حملة على الأسواق في مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي والمخالفة للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 21 قضية تموينية، منها 5 قضايا مخالفات لمخابز بلدية، و4 قضايا عدم حمل شهادات صحية، و8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا بيع أزيد من السعر الرسمي، وأُحيلت المخالفات المُحرَّرة إلى النيابة المختصة.